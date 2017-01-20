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В РФ хотят перезапустить Липецкую фабрику

Пятница, 20 января 2017, 16:28
В РФ хотят перезапустить Липецкую фабрику

Закрытая решением украинской группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива.

Об этом заявил RNS губернатор региона Олег Королев.

"Конечно (возможен перезапуск - Ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", - подчеркнул губернатор.

По его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, но структуры, связанные с президентом Украины Петром Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.

"Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", - сказал он.

Губернатор отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Ранее в пятницу стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года. 

Около 700 человек персонала фабрики уже проинформированы об остановкедеятельности фабрики и сокращениях.

Ранее в Roshen заявили, что Путин не дает им продать Липецкую фабрику.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что фабрика "Рошен" в Липецкой области, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, продолжает работать, несмотря на определенные трудности.

В январе 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Экономическая правда

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Темы: Roshen
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