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В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие

Пятница, 20 января 2017, 06:06
В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие

В Мельбурне автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате три человека погибли, более 20 получили ранения.

Об этом сообщает Daіlу Mail.

Среди пострадавших есть дети.

Водитель был задержан полицией.

В полиции заявили, что мужчина намеренно въехал в пешеходов возле торгового центра. Также сообщается, что из одежды на водителе было только нижнее белье.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Другие СМИ сообщают об одном погибшем.

Темы: Австралия
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