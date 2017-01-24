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Минобороны: РФ спрятала от инспекции артиллерию возле Украины

Вторник, 24 января 2017, 13:09

Министерство обороны Украины заявляет о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области (Россия).

Об этом на брифинге сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая проводила данную инспекцию Алексей Вершигора, передают Українські новини.

"Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска... Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", - заявил он.

При этом Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В то же время он подчеркнул, что в состав инспекционной комиссии также входили представители Канады и Дании.

Как сообщил Вершигора, на данный момент в РФ уже сформирован штаб 150 мотострелковой дивизии в населенном пункте Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной).

Вершигора сообщил, что ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.

Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.

Также Вершигора отметил, что никаких санкций за нарушение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Россией не предусмотрено

Как сообщалось, Украина обвиняет Россию в нарушении Венского документа об укреплении безопасности в связи с формированием новой военной дивизии возле украинской границы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороны
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