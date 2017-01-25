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Бразильца, воевавшего на стороне боевиков, посадили на 13 лет

Среда, 25 января 2017, 18:20

Гражданина Бразилии, который принимал участие в боевых действиях против военных Украины на стороне террористической организации "ДНР" приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской прокуратуры.

Его признали виновным по статьям "создание террористической организации" и "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований".

"Как установлено следствием, с сентября 2014 по май 2015 гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, участвовал в боевых действиях в районе с. Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким аэропортом.

Также, как сообщает прокуратура, человек вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции ВСУ и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

Как известно, 6 октября 2016 года в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Бразилии, который принимал участие в боевых действиях против военных Украины на стороне террористической организации "ДНР", а также занимался вербовкой наемников для террористов.

Украинская правда

Темы: Донбассбоевые действиятюрьма
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