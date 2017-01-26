Аваков может внести кандидатуру на главу Нацполиции на следующей неделе

Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает, что в течение следующей недели конкурсная комиссии предоставит ему рекомендации относительно претендентов на должность руководителя Национальной полиции.



Об этом он сообщил в Facebook в среду вечером, отвечая на вопросы пользователей соцсети.



"По конкурсу на должность главы Нацполиции Украины: промежуточный брифинг комиссии состоится в четверг. Я ожидаю окончательные выводы и рекомендации комиссии на следующей неделе", – сообщил он.

О том, кому симпатизирует сам министр, говорить отказался.



"Это не корректно. Не скажу. На следующей неделе – по результату выводов и рекомендаций комиссии внесу предложения в Кабмин", – пообещал Аваков.



Как сообщалось, 24 января и.о. председателя Национальной полиции Вадим Троян и руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко не пришли на тестирование в рамках конкурса.



25 января стало известно, что Троян и Крищенко сняли свои кандидатуры с конкурса на должность главы Национальной полиции Украины.



Украинская правда