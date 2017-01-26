Прокуратура передала в суд дела на 4 "судей" из ОРЛО

Прокуратура Луганской области в порядке специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении четырех судей, которые занимают должности в так называемой "судебной ветви власти" террористической организации "ЛНР".



Об этом сообщает 26 января пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Указанные лица, будучи действующими судьями Краснолучского и Брянковского городского суда Луганской области являются пособниками террористов.



Следствие установило, что с сентября 2015 и по настоящее время эти люди, находясь на временно оккупированной территории, осуществляют правосудие от имени так называемой "ЛНР" и выносят незаконные решения, что противоречит основополагающим принципам Конституции, а также другим законодательным актам Украины.



Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, они объявлены в розыск.



В прокуратуре напоминают, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Украинская правда