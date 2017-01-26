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ГПУ: Фигурант дела Гречкивского "косит" под психа

Четверг, 26 января 2017, 11:07

Посредник в деле члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что оговорил последнего из-за психического расстройства.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

На стадии завершения досудебного расследования посредник был госпитализирован в Житомирскую психиатрическую больницу № 1 Житомирского областного совета с неопределенным диагнозом.

"После этого соратник Гречкивского "кочует" из одного медицинского учреждения в другое и утверждает, что якобы оговорил последнего из-за болезненного состояния, связанноего с расстройствами психики", - заявили в ГПУ.

Сейчас по инициативе защитника указанному лицу судом назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

ГПУ считает, что такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным влиянием "одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежать ими уголовной ответственности".

Там напомнили, что осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия Гречкивского и его подельника (посредника в завладении средствами) по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Как известно, член ВСЮ Павел Гречкивский был задержан за "вымогательство денег за незаконное влияние на судебное решение".

Высший совет юстиции отказалась отстранить Гречкивского от должности. Суд избрал Гречкивский мера пресечения в виде залога в размере 3850000 грн.

Как известно, член ВСЮ Павел Гречкивский был вызван в ГПУ за "вымогательство денег за незаконное влияние на судебное решение".

Высший совет юстиции отказался отстранить Гречкивского от должности. Суд избрал Гречкивскому меру пресечения в виде залога в размере 3,85 млн. грн.

Ранее сообщалось, что Гречкивский и замглавы Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве, а также является приближенным к нардепу БПП Александру Грановскому и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Грановский уверяет, что не знаком с Гречкивским. 

украинская правда

Темы: Генпрокуратура
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