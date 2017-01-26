У Гречкивского заявили о давлении и голословности ГПУ

Член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский не контактировал с подозреваемым, который заявил, что оговорил члена ВРП из-за психического расстройства.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Гречкивского Дарья Глущенко.

"В соответствии с постановлением Печерского районного суда г. Киева от 22 сентября 2016 на Павла Гречкивского была возложена обязанность воздержаться от общения с подозреваемым по этому делу. Эта обязанность была безусловно выполнена", - сообщила она.

"Тезисы представителя ГПУ о якобы попытках незаконного влияния на этого человека со стороны защиты или лично самого Гречкивского ничем не обоснованы", - добавила Глущенко.

Адвокаты Гречкивского считают такие "голословные заявления психологическим давлением на Гречкивского и дезинформацией общественности об этом деле".

ГПУ подозревает Гречкивского в неоконченном покушении на мошенничество и не расследует коррупционных правонарушений в этом деле. Заявления о стотысячных взятках не соответствуют материалам дела, в которых фигурирует сумма в 51 тыс. долларов, якобы переданных другому подозреваемому.

Как известно, в четверг ГПУ сообщило, что посредник в деле Гречкивского, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что оговорил последнего из-за психического расстройства.

ГПУ считает, что такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным влиянием "одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежать ними уголовной ответственности".

Член ВСЮ Павел Гречкивский был вызван в ГПУ за "вымогательство денег за незаконное влияние на судебное решение".

Высший совет юстиции отказалась отстранить Гречкивского от должности.

Суд избрал Гречкивскому меру пресечения в виде залога в размере 3, 85 млн грн.

Гречкивский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве и является приближенным к нардепу БПП Александра Грановского и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Грановский уверяет, что не знаком с Гречкивский.

Украинская правда