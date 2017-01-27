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Порошенко хочет, чтобы Гройсман разобрался с мусором во Львове

Пятница, 27 января 2017, 07:55

Президент Петр Порошенко раскритиковал действия городской власти Львова в разговоре с премьер-министром Владимиром Гройсманом и поручил последнему принять меры для предотвращения экологической катастрофы в городе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что убирать мусор – прерогатива органов местного самоуправления.

"Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, – необходимо помочь горожанам", – сказал глава государства.

27 января Гройсман посетит Львов с рабочим визитом.

24 января премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решение по улучшению ситуации с Грибовицкой свалкой.

23 января мэра Львова Андрей Садовый предупредил Гройсмана о вероятном новом обвале на Грибовицкой свалке. По мнению Садовго, Львову устроили "мусорную блокаду".

Как известно, завал на Грибовицкой свалке произошел 30 мая, после того, как там возник пожар.

Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.

После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовское мусор стали вывозить в другие города Украины. Жители этих городов неоднократно выражали свой протест против таких действий.

Больше по теме читайте в статье "Замкнутый круг львовского мусора".

Украинская правда

Темы: ЛьвовэкологияПорошенкоГройсман
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