Во Львове вывезли мусор с почти половины площадок – чиновник

На утро 27 января во Львове убрали от мусора почти половину всех площадок.

Об этом на заседании координационного совета проинформировал директор департамента ЖКХ облгосадминистрации Назарий Романчук, сообщает корреспондент "Укринформа".

"На утро 27 января в областном центре вывезен мусор из 184 контейнерных площадок ТБО, что составляет 47,6% от всего количества", – отметил Романчук.

По словам чиновника, работа по вывозу твердых бытовых отходов будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

"Все переполненные контейнерные площадки Львова планируем очистить до воскресенья", – сказал Романчук.

Он сообщил, что городской власти уже переданы подписанные договоры с органами местного самоуправления, на полигоны которых осуществляется вывоз ТБО из областного центра.

27 января во Львове ожидают с рабочей поездкой главу правительства Владимира Гройсмана, который по поручению президента должен помочь городу в решении проблемы с мусором.

Ранее городской глава Львова Андрей Садовый заявлял, что мусор из Львова могут начать вывозить на утилизацию за границу, в частности в Польшу, так как Львов исчерпал свои возможности хранения мусора, а другие города Украины его не принимают.

Из-за проблемы с мусором жители Львова перекрывали улицы.