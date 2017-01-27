Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове вывезли мусор с почти половины площадок – чиновник

Пятница, 27 января 2017, 09:22

На утро 27 января во Львове убрали от мусора почти половину всех площадок.

Об этом на заседании координационного совета проинформировал директор департамента ЖКХ облгосадминистрации Назарий Романчук, сообщает корреспондент "Укринформа".

"На утро 27 января в областном центре вывезен мусор из 184 контейнерных площадок ТБО, что составляет 47,6% от всего количества", – отметил Романчук.

По словам чиновника, работа по вывозу твердых бытовых отходов будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

"Все переполненные контейнерные площадки Львова планируем очистить до воскресенья", – сказал Романчук.

Он сообщил, что городской власти уже переданы подписанные договоры с органами местного самоуправления, на полигоны которых осуществляется вывоз ТБО из областного центра.

27 января во Львове ожидают с рабочей поездкой главу правительства Владимира Гройсмана, который по поручению президента должен помочь городу в решении проблемы с мусором.

Ранее городской глава Львова Андрей Садовый заявлял, что мусор из Львова могут начать вывозить на утилизацию за границу, в частности в Польшу, так как Львов исчерпал свои возможности хранения мусора, а другие города Украины его не принимают.

Из-за проблемы с мусором жители Львова перекрывали улицы.

Темы: Львовэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Львов
Во Львове из-под завалов дома достали живого кота, пролежавшего там 11 дней
"Нам нужно выжить", – повторял мальчик. Истории уцелевших после ракетного удара во Львове
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: