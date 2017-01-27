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САП угрожает наказаниям за "спойлер" о задержании судьи

Пятница, 27 января 2017, 13:06

Специализированная антикоррупционная прокуратура считает недопустимым преждевременное информирование о следственных действиях и предупреждает о наказании за это.

Об этом САП заявляет в Facebook, комментируя информацию о задержании судьи Соломенского райсуда Киева Сергея Зинченко.

САП отмечает, что судью Соломенского райсуда и его соучастника задержали по ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15; ч.4 ст. 27; ч.3 ст. 369 УК ("завладение чужим имуществом посредством обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и подстрекательство к предложению и предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, по предварительному сговору группой лиц, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти").

Преступление раскрыли благодаря координации действий САП, НАБУ, Генпрокуратуры и Нацполиции.

"Желание определенных коллег-правоохранителей быстрее проинформировать общественность о задержании без согласия прокурора- процессуального руководителя и получить благоприятные отзывы и имиджевый плюс к своей работе негативно влияет на ход следствия. Таким образом ставится под угрозу справедливое наказание за преступление", – заявляет антикоррупционная прокуратура.

"Для антикоррупционных прокуроров важны не лайки в Facebook, а соблюдение законности и неотвратимость наказания для преступников, что достигается тяжелой и кропотливой работой. Для нас критерием успеха в защите закона и главной задачей в деле является результат – справедливый приговор суда за коррупционные преступления", – отмечает САП.

Ведомство предостерегает руководителей правоохранительных органов от сообщений, в том числе в социальных сетях, "о проведении следственных действий еще од их завершения без согласия прокурора, который процессуально руководит следствием согласно положениям Конституции Украины и фактически несет все бремя доказывания в деле".

"Привлечение оперативных подразделений к следственным действиям не дает право руководству этих органов давать информацию о следственных действиях без согласия прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – возмущается САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура в случае выявления фактов утечек информации без согласия прокуроров – процессуальных руководителей будет предпринимать все предусмотренные законом меры для привлечения виновных к ответственности, в том числе и уголовной, за незаконное разглашение сведений досудебного расследования", – предупреждает ведомство.

Как известно, вечером 26 января министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Facebook о задержании судьи Соломенского райсуда Киева за взятку в 22 тысячи долларов за снятие ареста с имущества, которое было в залоге.

Также о задержании судьи и посредника сообщили в Facebook Национальное антикоррупционное бюро и генпрокурор Юрий Луценко.

Источники в адвокатских кругах сообщили "Украинской правде", что задержали судью Сергей Зинченко и директора адвокатского бюро ПМ и Компания Виталия Холоденко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Антикоррупционная прокуратурасудвзяткаЛуценкоГенпрокуратура
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