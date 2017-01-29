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Обстрелы в районе Авдеевской промзоны продолжаются

Воскресенье, 29 января 2017, 18:25

По состоянию на вечер воскресенья обстрелы из тяжелой артиллерии в районе Авдеевской промзоны продолжаются.

Об этом сообщила в эфире "Громадського" пресс-офицер 72 бригады Елена Мокренчук.

"Сейчас стреляют из тяжелой артиллерии. Противник пытается закончить то, что он начал", - сказала она.

Мокренчук также подтвердила, что 4 погибших и 5 раненых, о которых сообщал штаб АТО - это бойцы 72 бригады.

По ее словам, прощание с погибшими пройдет на Майдане Независимости в Киеве.

Вместе с тем, как сообщил "Громадському" заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток.

"Сегодня в 04:40 утра мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт - Авдеевка - Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. В общем сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения", - сказал Хуг.

По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.

Как сообщалось, в районе Авдеевской промзоны утром 29 января боевики начали штурмовые действия с целью захвата позиций ВСУ, потери есть с обеих сторон. Ранее сообщалось, что с начала суток в Авдеевский промзоне погибли трое украинских военных, один получил ранения.

Вечером пресс-центр штаба АТО сообщил, что в течение дня воскресенья в зоне АТО четверо украинских военных погибли, пятеро ранены.

Также в результате обстрелов боевиков в Авдеевке ранены двое мирных жителей. Авдеевка обесточена.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что после штурма врагом района Авдеевской промзоны украинские военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение.

Темы: АТО
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