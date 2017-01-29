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Полторак: Украинские военные заняли стратегический пост в районе Авдеевки

Воскресенье, 29 января 2017, 17:15
Полторак: Украинские военные заняли стратегический пост в районе Авдеевки

После штурма врагом района Авдеевской промзоны украинские военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими в львовском военном госпитале, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных Сил, а на второй - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение", - сказал министр.

По его словам, ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая.

Как сообщалось, в районе Авдеевской промзоны утром 29 января боевики начали штурмовые действия с целью захвата позиций ВСУ, потери есть с обеих сторон. Ранее сообщалось, что с начала суток в Авдеевский промзоне погибли трое украинских военных, один получил ранения.

Также в результате обстрелов боевиков в Авдеевке ранены двое мирных жителей. Авдеевка обесточена.

Украинская правда

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Темы: ДонбассПолторакАТО
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