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Суд разрешил прокуратуре изъять у МИДа оригинал Харьковских соглашений

Вторник, 3 января 2017, 17:22
Суд разрешил прокуратуре изъять у МИДа оригинал Харьковских соглашений

Печерский райсуд Киева разрешил военной прокуратуре изъять у МИДа оригинал Харьковских соглашений – о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму.

Об этом говорится в определении суда от 27 декабря, передают Українські новини.

Следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения... а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего Конституции Украины", - сказано в решении суда.

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.

Суд разрешил следователям изъять оригинал соглашения в МИДе для проведения экспертизы.

В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.

Как известно, харьковские соглашения подписали 21 апреля 2010 года тогдашние президенты Украины и России – Виктор Янукович и Дмитрий Медведев, а 27 апреля 2010 года их ратифицировали Верховная Рада Украины и Государственная дума России.

Согласно соглашению, срок аренды Черноморским флотом РФ базы в Севастополе (Крым) продлили с 2017-го по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если стороны не будут возражать. В обмен на это Россия давала скидку на газ Украине и отказывалась от санкций за недобор газа Украиной.

Однако после аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года Россия денонсировала данные соглашения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковские соглашениясудМИДЯнуковичРосcия
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