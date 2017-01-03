Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ефремову вручили обвинительный акт – адвокат

Вторник, 3 января 2017, 23:15
Ефремову вручили обвинительный акт – адвокат

Бывшему руководителю парламентской фракции "Партии регионов" Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Об этом сообщил украинским агентствам один из его адвокатов Александр Мельников, передает "Радио Свобода".

По его словам, Ефремову инкриминируется покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений.

После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.

Александра Ефремова задержали в конце июля 2016 года по подозрению в причастности к созданию группировки "ЛНР", действий с целью изменения границ территории Украины и овладение имуществом "Луганскуголь".

Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выдвинула Ефремову 5 подозрений: в организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Луганской ОГА; содействие этому захвату; действия на смену границ территории и государственной границы Украины по сговору; содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганска народная республика"; государственная измена.

В ноябре 2016 года Печерский райсуд Киева продлил арест Ефремова до 22 января 2017 года.

20 декабря Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 5 января 2017 года в рассмотрении жалобы на продление ареста экс-"регионала".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕфремовГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Ефремов
Актера Ефремова перевели из СИЗО в колонию: там сможет шить или печь
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
"Семейные" дела. Наказаны ли и как живут соратники Януковича
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: