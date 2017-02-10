В Раде зарегистрировали постановление об отставке Гройсмана

В Верховной Раде зарегистрировали постановление 12 депутатов из "Батькивщины" об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.



Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Верховной Рады.



Среди 12 депутатов также лидер фракции Юлия Тимошенко.



Текст постановления пока не опубликован.



Как известно, новый президент США Дональд Трамп виделся с экс-премьером Украины, а ныне лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко в Вашингтоне 2 февраля во время молитвенного завтрака.



Washington Post со ссылкой на Белый дом писал, что "президент и бывший премьер имели короткую неформальную встречу и сделали фото на приеме перед молитвенным завтраком". А источники "ВВС Украина" среди американских советников Тимошенко говорили, что лидер "Батькивщины" ждала Трампа возле туалета, а затем их провели в небольшой офис.



Сама Тимошенко утверждает, что ее встреча с президентом США Дональдом Трампом состоялась в официальной обстановке.



Украинская правда