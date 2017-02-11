Путин внес законопроект, регулирующий проведение обысков у адвокатов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, регулирующий порядок проведения обысков у адвокатов, а также уточняющий полномочия защитников.

Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента, сообщает РБК.

Согласно тексту законопроекта, инициатива Путина предполагает внесение изменений в российский Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

"Обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, согласно документу, станет "недопустимым" изъятие при обыске адвокатского досье "целиком", а также его "фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация".

Также Уголовно-процессуальный кодекс предлагается дополнить положением об "обязанности органов предварительного расследования". Этим пунктом адвокату должно гарантироваться участие в следственных действиях, производимых по его ходатайству и ходатайству подозреваемого или обвиняемого.

Статья 58 УПК, согласно документу, должна быть дополнена положением о невозможности отказа стороне защиты в привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, "входящих в его профессиональную компетенцию".

Кроме того, для устранения формальных препятствий проектом закона вносятся изменения, по которым "адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию" в нем, а также "обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска".

Как сообщалось, в оккупированном Крыму 25 января ФСБ задержала защитника Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Николая Полозова. Его отпустили в тот же день.

26 января силовики задержали адвоката Эмиля Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия. После 10 суток ареста его отпустили из Симферопольского СИЗО.