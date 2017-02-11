В ОБСЕ говорят, что "тишину" на Донбассе нарушают меньше

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня: в Донецкой области - около 300 взрывов и 150 выпущенных снарядов, в Луганской - 114 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, обнародованном на сайте СММ.

По данным миссии, более половины всех взрывов и большинство снарядов в Донецкой области зафиксировано в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

"СММ уточняла сообщение об обстреле с обеих сторон линии соприкосновения и проводила анализ мест ударов в н.п. Станица Луганская, Тошковка и Передельское, вызванных, по оценке, огнем из реактивных систем залпового огня. Миссия продолжала осуществлять мониторинг на трех участках разведения сил и средств в районах н.п.Станица Луганская, Золотое и Петровское, где ее доступ был по-прежнему ограничен", - сообщили в миссии.

По данным СММ, наблюдатели зафиксировали нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе н.п.Станица Луганская и видели военнослужащих ВСУ и вооруженных лиц на участке разведения в районе н.п. Золотое.

Наблюдатели также зафиксировали 23 бронированные машины в неподконтрольных Украине районах Луганской области и посетили 3 приграничных района, которые пока не контролируются правительством.

При этом, по данным миссии, наблюдатели столкнулась с ограничениями свободы передвижения, в частности со стороны вооруженных лиц, когда наблюдатели отслеживали следы тяжелой техники вблизи населенного пункта Калиновое.

"На окраине подконтрольного "ЛНР" Калинового патруль СММ попытался отследить следы тяжелой техники, проходили через железнодорожные пути. Трое вооруженных мужчин (в возрасте 20-25 лет) остановили команду СММ, к ним присоединились еще 5 вооруженных мужчин после того, как наблюдатели попросили предоставить возможность переговорить с их "командиром". "Командир" заявил наблюдателям, чтобы они немедленно разворачивались, поскольку в 20 м от них минное поле. СММ проинформировала об этом СЦКК", - говорится в сообщении.

Также миссия зафиксировала повреждения, вызванные обстрелами с обеих сторон на линии соприкосновения.

Украинская правда