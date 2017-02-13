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Судья, преследовавшая Автомайдан, не попадет на съезд

Понедельник, 13 февраля 2017, 16:20

Председателя Голосеевского райсуда Киева Елену Первушину, имеющую отношение к преследованию активистов Майдана, не выбрали делегатом на съезд судей по избранию членов Высшего совета правосудия.

Об этом на странице в Facebook сообщает адвокат "Автомайдана" Роман Маселко.

"Первушина, которая специально уволилась из председателя суда, чтобы стать членом Высшего совета правосудия НЕ выбрана делегатом на Съезд судей", – пишет Маселко.



Ранее он предостерегал, что Первушина планирует стать членом Высшего совета правосудия, а для этого ей нужно быть делегатом на съезд.

Как известно, внеочередной съезд судей Украины относительно избрания членов Высшего совета правосудия состоится 14-15 марта 2017 года.

24 ноября 2016 года по жалобе Первушиной прокуратура провела обыски у активиста Автомайдана Николая Сидоркина. Согласно жалобе Первушиной, активисты якобы пытались оказать "психологическое воздействие" на нее и судей.

Позже Маселко сообщил, что обыск в квартире Сидоркина связан с тем, что он принимал участие в проекте Prosud, который исследовал декларацию Первушиной.

Судья не задекларировала квартиры и машины, однако активисты заметили, что у Первушиной есть дом и машина в пользовании. Сидоркин принимал участие в этом расследовании.

 

Темы: Автомайдансуд
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