Судья, преследовавшая Автомайдан, не попадет на съезд

Председателя Голосеевского райсуда Киева Елену Первушину, имеющую отношение к преследованию активистов Майдана, не выбрали делегатом на съезд судей по избранию членов Высшего совета правосудия.



Об этом на странице в Facebook сообщает адвокат "Автомайдана" Роман Маселко.



"Первушина, которая специально уволилась из председателя суда, чтобы стать членом Высшего совета правосудия НЕ выбрана делегатом на Съезд судей", – пишет Маселко.





Ранее он предостерегал, что Первушина планирует стать членом Высшего совета правосудия, а для этого ей нужно быть делегатом на съезд.



Как известно, внеочередной съезд судей Украины относительно избрания членов Высшего совета правосудия состоится 14-15 марта 2017 года.



24 ноября 2016 года по жалобе Первушиной прокуратура провела обыски у активиста Автомайдана Николая Сидоркина. Согласно жалобе Первушиной, активисты якобы пытались оказать "психологическое воздействие" на нее и судей.

Позже Маселко сообщил, что обыск в квартире Сидоркина связан с тем, что он принимал участие в проекте Prosud, который исследовал декларацию Первушиной.

Судья не задекларировала квартиры и машины, однако активисты заметили, что у Первушиной есть дом и машина в пользовании. Сидоркин принимал участие в этом расследовании.