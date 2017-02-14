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СМИ: Флинн уходит в отставку на фоне скандала с послом РФ в США

Вторник, 14 февраля 2017, 05:35
СМИ: Флинн уходит в отставку на фоне скандала с послом РФ в США

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в понедельник вечером.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет CNN.

Сообщается, что Флинн подал в отставку после того, как появилось сообщение о том, что Минюст США предупредил президента Дональда Трампа о том, что он ввел в заблуждение должностных лиц администрации о своих контактах с послом РФ в США, а также о его потенциальной уязвимости для шантажа со стороны России.

Флинн не смог опровергнуть сообщение The Washington Post о том, что во время разговора с российским послом Сергеем Кисляком обсуждался вопрос отмены санкций. Кроме того, ведение переговоров с иностранными правительствами от имени США частным лицом (каким тогда был Флинн) является незаконным.

The Washington Post сообщало в прошлом месяце, что Флинн провел пять телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком 29 декабря, когда президент Барак Обама принял соответствующие меры в связи с вмешательством России в президентские выборы в США.

Темы: СШАТрампРосcия
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