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Премьер: Евровидению в Украине ничто не угрожает

Вторник, 14 февраля 2017, 11:15

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что международный конкурс "Евровидение" Украина проведет на самом высоком уровне.

Об этом он заявил на заседании Кабмина 14 февраля, во время которого представил отчет о деятельности правительства.

"Евровидению в Украине ничто абсолютно не угрожает. И оно будет проведено на самом высоком качественном уровне", – заявил премьер.

Также он заверил, что "все необходимые шаги для запуска Общественного вещания предпринимаются".

Как известно, 13 февраля часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, готовившая проведение Евровидения-2017, заявила о выходе из проекта.

Они объяснили, что решили уйти из-за изменений в смете конкурса.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заверил, что подготовка к Евровидению-2017 осуществляется в плановом режиме.

Украинская правда

Темы: ЕвровидениеКабинет министров
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