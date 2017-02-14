Чрезвычайное положение в энергетике Кабмин не рассматривал - министры

Чрезвычайное положение в энергетике не рассматривали на заседании правительства при рассмотрении вопросов с ограниченным доступом.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Павел Розенко.

"Нет, этого не рассматривали. Рассматривали просто вопрос с ограниченным доступом", - сказал он.

Об этом говорит и Геннадий Зубко: "Нет, вопрос сегодня не рассматривался".

"Сегодня рассматривали вопрос, касающийся отчета правительства. И вообще планов на следующий год", - отметил Зубко.

Как известно, "Укрэнерго" и Министерство топлива и энергетики предлагают правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

12 февраля Гройсман заявил, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украины территорий Донбасса может привести к остановке и отключениям в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

Роман Кравец, УП