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Фирмы Порошенко и Кононенко весь год покупали газ у Злочевского

Четверг, 2 февраля 2017, 20:28

Фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Согласно информации журналистов, анализ документов указывает на то, что Злочевский остается единственным бенефициарным владельцем Burisma Group.

ООО "Пари" - это одна из четырех газодобывающих компаний Burisma Group, за весь 2016 продала газ на 270 000 000 гривен. Часть - своим же компаниям из Burisma Group для дальнейшей перепродажи.

"Остальной добытый газ был поставлен напрямую настоящим VIP-клиентам - фирмам президента Петра Порошенко, народного депутата Игоря Кононенко и заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского", - отмечают журналисты.

В частности, "Песковский завод стеклоизделий" в 2016 году заплатил за газ фирме Злочевского почти 100 млн гривен.

Владельцами завода являются фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" Порошенко и фонд "Век" Кононенко.

"Международная теннисная академия", которую основал фонд Игоря Кононенко, в прошлом году также обеспечивалась газом "от Злочевского".

В прошлом году фирма экс-министра получила от этого спортивного заведения более одного миллиона гривен за газ.

Газа на сумму более 2,5 миллиона гривен у фирмы "Пари" в прошлом году купил "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", более известный как элитный фитнес-клуб "5 элемент". Его основали фонды трех бизнес-партнеров - Порошенко, Кононенко и заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

"Таким образом, три компании президента Украины и его бизнес-партнеров только за 2016 год суммарно заплатили фирме Николая Злочевского более 100 млн гривен", - подытожили журналисты.

У Порошенко, Кононенко и Гладковского открестились от причастности к указанным компаниям.

В Международной теннисной академии констатировали, что пока не имеют договорных отношений с ООО "Пари". Но и не опровергли, что покупали газ у фирмы Злочевского в 2016-м.

На Песковском заводе стеклоизделий Кононенко-Порошенко на вопрос, с каких пор и на каких условиях сотрудничают с фирмами Злочевского, ответили следующее: "Предприятие с целью достижения наиболее высоких финансовых показателей от своей деятельности имеет право выбирать среди ряда поставщиков наиболее выгодное предложение по многим критериям. В том числе и по ценовому признаку... С целью удержания режима здоровой конкуренции на рынке производителей стеклотары на высоком уровне, предприятию неуместно раскрывать коммерческую тайну".

Как известно, Генпрокуратура объявила в розыск Злочевского в январе 2015 года по подозрению в незаконном обогащении.

Через год стало известно, что Генпрокуратура передала дело против Николая Злочевского НАБУ.

13 сентября 2016 года Печерский райсуд Киева обязал ГПУ установить разумный срок для принятия следователем решения о возобновлении досудебного расследования, а также решение о прекращении розыска Злочевского.

Позже с сайта МВД сняли информационно-статистическую карточку о розыске Злочевского по запросу ГПУ.

В декабре прошлого года Злочевского заметили в ресторане Вены в компании нардепа от БПП Игоря Кононенко. Их зафиксировали на фото.

Генпрокуратуру встреча Кононенко и Злочевского не заинтересовала, в январе 2017 стало известно, что дела против экс-министра закрыты.

Кононенко утверждает, что не встречался с бывшим министром экологии и природных ресурсов.

23 января 2017 года Transparency International Украина и Центр противодействия коррупции призвали привлечь к ответственности сотрудников ГПУ, которые закрыли дело Злочевский, и возобновить расследование.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоКононенкоЗлочевский
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