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В Авдеевке начали восстанавливать энергообеспечения

Пятница, 3 февраля 2017, 14:50

Ремонтники начали восстановительные работы на месте порыва одного из вводов ЛЭП в Авдеевке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой области Павел Жебривский.

Он рассказал, что имел видеосвязь с президентом Петром Порошенко.

"Сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП", - написал он.

"Коммунальные службы, подразделения ДСНС і CIMIC максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры", - добавил он.

В то же время, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что президент проводит совещание об электрообеспечении Авдеевки.

Также МВД Украины в своем Твиттере сообщил, что было восстановлено учебный процесс в школе №1.

Как известно, ранее сообщалось, что ремонтные бригады ждут прекращения обстрелов, чтобы начать восстановление энергоснабжения в Авдеевку.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаДонбасс
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