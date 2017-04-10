Коалиция "За общественное вещание" опасается срыва выборов главы НОТУ

Представители Коалиции за реформу общественного вещания призвали политиков не вмешиваться в выборы главы правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", которые состоятся 10 апреля.

Об этом говорится в заявлении коалиции.

Представители Коалиции также обратились к Нацполиции с призывом не допустить беспорядков во время выборов.

"Прозрачность выборов и возможность свободного волеизъявления является чрезвычайно важными для успешного завершения избрания председателя. К сожалению, действия некоторых политических сил в последние недели дают основания для беспокойства судьбой выборов и угрозы срыва процесса голосования", - говорится в сообщении.

"Мы призываем представителей политических партий воздержаться от популизма и вмешательства в процесс выборов и осуждаем политическое давление в любой форме. В то же время, мы обращаемся к Национальной полиции с призывом не допустить беспорядков во время выборов", - подчеркивается в заявлении.

Также в заявлении говорится, что состав наблюдательного совета ПАО "НОТУ" соответствует действующему законодательству и есть все основания считать, что выборы состояться по плану.

Отмечается, что выборы пройдут 10 апреля в помещении государственного информационного агентства "Укринформ". Также на сайте агентства будет онлайн-трансляция. Руководитель выбирается сроком на четыре года.

Как известно, 1 ноября 2016 года генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.



Государственный комитет телевидения и радиовещания определенное времявыяснял процедурные нюансы с правительством по вопросу о его увольнении, поскольку назначал Аласанию Кабмин.



Кабинет министров на заседании 2 ноября дал Госкомтелерадио право уволить главу НТКУ.



Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ об увольнении гендиректора НТКУ Зураба Аласании по соглашению сторон 7 ноября.