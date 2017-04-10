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СБ ООН осудил атаку террористов на храмы в Египте

Понедельник, 10 апреля 2017, 03:47

Совет Безопасности ООН назвал террористические атаки на христианские храмы в Египте "чудовищными и подлыми" и призвал все страны активно сотрудничать с египетскими властями для привлечения ответственных за эти нападения к правосудию.

Об этом говорится в принятом в воскресенье заявлении СБ ООН для прессы, передает "Интерфакс-Украина".

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищные и подлые теракты, произошедшие в Вербное воскресенье 9 апреля 2017 года во время службы в двух церквях в Танте и Александрии в Египте…", - отмечается в заявлении.

Члены СБ ООН заявили о необходимости "привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма" и "настоятельно призвали все государства в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Египта и всеми другими соответствующими органами по этому вопросу".

"Члены СБ подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности", - отмечается в сообщении.

Также Совет Безопасности выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительству Египта и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Как известно, в результате взрывов в церквях Египта в городах Александрия и Танта погибли 43 человека.

В связи с терактами в стране объявлен трехдневный траур. Ответственность за два теракта взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Темы: ООНтеракт
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