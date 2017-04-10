Первый год премьерства: отчитываться в Раде Гройсман не спешит

14 апреля исполняется год с тех пор, как правительство Владимира Гройсмана приступило к работе, но ожидаемого отчета в Верховной Раде, похоже, не будет.

Об этом в понедельник на брифинге в парламенте сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Согласно моей информации, на этой неделе отчет правительства не будет происходить", - сказал он.

Эта неделя является последней перед перерывом в работе парламента, который продлится до 16 мая.

В то же время в окружении Гройсмана "Украинской правде" на вопрос, будет ли премьер отчитываться в Раде, ответили, что не исключают такого развития событий.

При этом на завтра Гройсман назначил пресс-конференцию о деятельности его правительства.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко вызвал Гройсмана к себе в Администрацию на 17:30 понедельника.

Украинская правда