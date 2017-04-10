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Стали известны подробности встречи Порошенко с фракцией и Гройсманом

Понедельник, 10 апреля 2017, 20:38

На заседании фракции БПП, которая происходит в понедельник вечером, не поднимали вопрос отставки, отчета правительства и кадровых перестановок.

Об этом УП сообщили несколько народных депутатов фракции.

"Да какие перестановки, все понимают, что голосов нет. Это же страстная неделя", - отметил один из нардепов.

По словам собеседников, сначала на заседании слово взял президент Петр Порошенко, после чего выступил премьер-министр Владимир Гройман.

"Порошенко выступал минуту и сказал "привет", Гройсман выступил тоже минуту и тоже сказал "привет". Далее последовали вопросы", - отметил один из депутатов.

Также члены фракции говорят, что 70% вопросов касались дотаций на мажоритарные округа.

"Больше всего людей интересовал вопрос дотаций. Гройсман пообещал, что субвенции соцэкономразвития будут своевременными, и во всех проблемах будет разбираться", - отметил другой депутат.

Вместе с тем на фракции президент не назвал кандидатов на пост главы НБУ Валерии Гонтаревой. "Не называли ни одной фамилии, сказали, что будут определяться", - отметил нардеп Олег Барна.

Эту информацию подтвердили и другие собеседники УП.

Вместе с тем было принято решение о создании временной рабочей группы по изменению закона о е-декларировании по декларированию общественных организаций.

"Было оговорены вопросы создания временной группы по закону о е-декларировании. От БПП выдвинуты три кандидатуры - Алексеев, Мушак и Рычкова", - сказала Ирина Луценко.

Роман Кравец, УП

Темы: БПППорошенкоГройсман
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