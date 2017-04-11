На Киевщине задержали подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве журналиста Василия Сергиенко, которого три года назад нашли замученным в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении - уже на скамье подсудимых, а этот - находился в розыске по ст. 146 "Похищение человека" и тщательно скрывался", - написал он в Facebook.

По словам главы МВД, оперативники криминальной полиции выследили подозреваемого в Киевской области, в Васильковском районе, и устроили многодневную засаду.

"Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооруженный пистолетом", - рассказал Аваков.

Он добавил, что сейчас происходят обыски по адресам, где жил подозреваемый.

Вскоре полиция Черкасской области предъявит ему подозрение.

Украинская правда