Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ передало ГПУ документы на экстрадицию матери Онищенко

Среда, 12 апреля 2017, 11:24

Национальное антикоррупционное бюро передало Генеральной прокуратуре для дальнейшего направления в Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой, матери нардепа Александра Онищенко, подозреваемой в причастности к так называемому "газовому делу".

Об этом сообщает в среду пресс-центр НАБУ.

По версии следствия, Кадырова является соорганизатором так называемой "газовой схемы", в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

После получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или иного пресечения к рассмотрению вопроса об экстрадиции лица в Украине.

В НАБУ напоминают, что указанное лицо объявлено в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины. 30 марта Кадырова была задержана в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

Как известно, нардеп Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Онищенко объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.

Украинская правда

Темы: ОнищенкоНАБУГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: