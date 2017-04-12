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Националисты в Днипре заблокировали "Сбербанк" огромным флагом

Среда, 12 апреля 2017, 15:44

Националисты заблокировали отделение российского "Сбербанка" в центре Днипра.

Об этом говорится в сообщении организации "Национальный корпус" в Facebook.

"После недельного перерыва в блокаде российского "Сбербанка" в центре Днипра, во время которой у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, Национальный Корпус начинает новый этап акций против банков страны-агрессора", - говорится в сообщении.

"Сегодня утром... 50 активистов пришли в центральное отделение "Сбербанка" в Днепре, расклеили его информационными стикерами с призывами забирать деньги, вивесилы огромный флаг Украины, который демонстрирует, что этот враждебный банк находится на нашей земле, и продолжают пикет", - сообщает организация.

 
 
ФОТО: DV-GAZETA.INFO

Как известно, 7 апреля российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка.

Накануне "Национальный корпус" заявил, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.

Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.

10 апреля в Харькове возле отделения "Сбербанка" произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

Украинская правда

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Темы: банкиДнепр
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