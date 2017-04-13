Песков о выступление представителя РФ в ООН: Ничего оскорбительного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на встрече Совета Безопасности допустимым и оправданным.



Об этом он сказал в четверг комментируя вопрос об обоснованности очень резкого выступления Сафронкова, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии, передает российское агентство "РИА Новости".



"Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую, они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", - сказал Песков.



"Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!".

Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.

Представитель России в ООН. Пиздец! pic.twitter.com/fD0HYC7U6t — Грани.Ру (@GraniTweet) April 12, 2017

Как известно, в среду заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков во время встречи грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

В декабре 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выругался матом на шоу-программе "Международная пилорама" на российском телеканале НТВ.