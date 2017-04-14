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Парубий о Порошенко и Гройсмане: Можем спорить, но есть диалог

Пятница, 14 апреля 2017, 09:50

Глава Верховной Рады, президент и премьер-министр постоянно поддерживают диалог и не конфликтуют, хотя споры бывают.

Об этом руководитель парламента Андрей Парубий рассказал в интервью "Укринформу".

"Общение есть. И я считаю это очень и очень позитивным явлением, что есть постоянный диалог и с премьер-министром, и президентом Украины", – сказал он.

По словам Парубия, руководители государства, даже несмотря на дискуссии, всегда выходят на компромиссное решение:

"Мы можем спорить, мы можем дискутировать, иногда остро, иногда долго, иногда до ночи по тому или иному вопросу, но то, что есть диалог, и то, что нам удается выходить на совместное решение, я считаю позитивным".

Спикер рассказал, что с президентом Петром Порошенко общается часто:

"Достаточно часто, особенно по вопросам безопасности и обороны, когда есть обострение на фронте, когда была Авдеевка, это было очень часто, потому что тогда нужно было быстрое решение также и парламента. И когда возникают международные проблемы, которые требуют решений в парламенте. Это касалось и всех тих этапов по безвизу, очередного транша МВФ".

Темы: ПарубийПорошенкоГройсман
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