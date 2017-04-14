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Гройсман заявил о "бандитских действиях" Тимошенко с газом

Пятница, 14 апреля 2017, 11:01

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за действий правительства Юлии Тимошенко в сфере газа Украина потеряла 53 миллиарда долларов, а может потерять еще более 40 миллиардов долларов.

Об этом он заявил в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов во время часа правительства.

"От того, что была разница в ценах на газ кое-кто заработал миллиарды, и с кое-кем, кого вы знаете и рядом сидите, делился, ежемесячно. Но мы потеряли на разнице цен за это время 53 миллиарда долларов. Вы представляете, сколько денег вымыли из газовых афер?", – сказал Гройсман.

"Из-за контракта, который был подписан в 2009 году премьер-министром – забыл, как ее фамилия, – сегодня в Стокгольме Россия-агрессор нас судит. Это еще более 40 миллиардов долларов!", – добавил он.

"Если приплюсовать (эти две цифры – ред.), у нашей страны хотят украсть вследствие таких бандитских действий 100 миллиардов долларов! Это сколько бюджетов нашей страны? Это сколько пенсий украинских граждан?" – возмутился премьер.

Гройсман пообещал "вести честную политику" и сделать свою работу на благо людей, хотя "кое-кто будет говорить на черное – белое, на белое – черное".

Как известно, в 2009 году премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко, 22 января того года она заключила с Владимиром Путиным газовые контракты на 10 лет вперед.

По ним, в частности, базовая цена на российский природный газ для Украины составила 450 долларов за 1 тысячу кубометров (средняя же цена в 2009 году составила 232,98 долларов за 1 тысячу кубометров – с учетом 20%-й скидки, о которой договорились стороны)

Алена Рощенко, УП

Темы: газТимошенкоГройсманРосcия
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