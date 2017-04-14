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Ефремову продлили арест до 12 июня

Пятница, 14 апреля 2017, 11:00

Старобельский райсуд Луганской области продлил бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня 2017.

Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры в пятницу 14 апреля, передает Радіо Свобода.

Кроме того, суд отклонил ходатайство адвокатов Ефремова, которые просили отменить решение суда об избрании меры пресечения и отпустить их подзащитного на свободу.

"Заявленные в ходатайстве (прокуратуры, - ред.) риски с момента применения в отношении Ефремова меры пресечения в виде содержания под стражей не уменьшились и существуют в настоящее время", - огласил решение судья Александр Пелих.

Прокуратура мотивировала свою позицию тем, что Александр Ефремов может выехать из страны, влиять на процесс с помощью связей, наладил во время пребывания у власти, или может прибегнуть к давлению на свидетелей.

Адвокаты Ефремова назвали аргументы прокуроров неубедительными.

17 января 2017 Старобельский суд продлил Ефремову мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Темы: Ефремов
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