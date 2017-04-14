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Суд арестовал экстрадированного из РФ Макаренко: залог 5 млн

Пятница, 14 апреля 2017, 17:57

Печерский районный суд арестовал подозреваемого в коррупции бывшего начальника Управления Государственной автомобильной инспекции в Киеве Николая Макаренко, которого ранее экстрадировала Россия.

Об этом сообщает 14 апреля пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ г. Киева Николая Макаренко, арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн", – пишет Максимец.

7 апреля 2017 года стало известно, что Россия экстрадировала Макаренко в Украину.

В апреле 2015 года Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: ГАИ
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