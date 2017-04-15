Гройсман показал, где в Украине доступные лекарства

Участие в программе "Доступные лекарства" принимают более 2 тысяч аптек в Украине.

Об этом 15 апреля сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

"Уже сейчас более 2 тысяч аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается", - отметил премьер.

Также он разместил карту аптек-партнеров программы "Доступные лекарства", которая действует по всей Украине.

Как известно, с 1 апреля начала действовать программа "Доступные лекарства", которая предоставляет возможность каждому украинском получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет 2 типа.

Больше о том, как можно получить лекарства по программе и что делать, когда в аптеке закончились бесплатные лекарства - можно прочитать в материале "Як отримати безкоштовні препарати від держави. 4 пункти про "Доступні ліки".