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Балога говорит, что Порошенко предлагал ему должность министра

Вторник, 18 апреля 2017, 14:48

Экс-губернатор Закарпатья, бывший глава МЧС, народный депутат Виктор Балога заявил, что президент Петр Порошенко предлагал ему должность министра обороны.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"У нас ведь были нормальные отношения с президентом – он мне предлагал должности в правительстве", – отметил Балога.

На вопрос, какую должность ему предлагал Порошенко, и была ли она связана с Министерством по чрезвычайным ситуациям, он ответил: "Нет, возглавить министерство обороны – до Гелетея. Но я эту тему развивать не хочу, так как ничего не случилось – я отказался от должности".

Балога уточнил, что давно общался с Порошенко, где-то года полтора назад – говорили о жизни. 

"Скажу честно, и Порошенко может это подтвердить: я в своей жизни еще ни разу ни одного президента ни о чем не просил. Каждый раз, когда я встречался с президентом, то наоборот – у него были вопросы и обращение за советом. Это касается не только Порошенко, но и других президентов. Всегда", – отметил он.

Как известно, 3 июля 2014 года Верховная Рада поддержала кандидатуру генерал-полковника Валерия Гелетея на должность министра обороны Украины. Гелетей во времена президентства Виктора Ющенко возглавлял Управление государственной охраны.

Балога при Ющенко возглавлял Секретариат президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БалогаПорошенкоМинобороныкадрыКабинет министров
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