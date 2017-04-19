МИД РФ опубликовал список экипажа затонувшего сухогруза
Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало список экипажа на борту затонувшего сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.
Об этом в среду сообщает Центр журналистских расследований.
В списке 11 мужчин и женщина-кок:
Глазко И. — Украина
Ведерников А. — Россия
Меснянкин А. — Украина
Синюк Д. — Украина
Патеев Д. — Россия
Пантюхов А. — Украина
Каджая Л. — Грузия
Ганчевский Н. — Украина
Бицюра А. — Украина
Черненко К. — Украина
Гончаренко А. — Украина
Свечкарь М. — Украина (кок)
Как известно, судно "Герои Арсенала", которое плыло из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело кораблекрушения. Оно исчезло в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил примерно в 03:54 в среду. Вероятной причиной называется мощный шторм.
Тела трех погибших моряков нашли в районе кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.
Официально подтверждено спасение одного из 12-ти членов экипажа - украинский. Также была информация, что удалось спасти 3-х членов экипажа.