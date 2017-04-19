МИД РФ опубликовал список экипажа затонувшего сухогруза

Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало список экипажа на борту затонувшего сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.



Об этом в среду сообщает Центр журналистских расследований.



В списке 11 мужчин и женщина-кок:



Глазко И. — Украина

Ведерников А. — Россия

Меснянкин А. — Украина

Синюк Д. — Украина

Патеев Д. — Россия

Пантюхов А. — Украина

Каджая Л. — Грузия

Ганчевский Н. — Украина

Бицюра А. — Украина

Черненко К. — Украина

Гончаренко А. — Украина

Свечкарь М. — Украина (кок)

Как известно, судно "Герои Арсенала", которое плыло из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело кораблекрушения. Оно исчезло в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил примерно в 03:54 в среду. Вероятной причиной называется мощный шторм.



Тела трех погибших моряков нашли в районе кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.



Официально подтверждено спасение одного из 12-ти членов экипажа - украинский. Также была информация, что удалось спасти 3-х членов экипажа.