Насиров хранил дома выписку из дела ГПУ против Центра противодействия коррупции

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров хранил дома выписку из уголовного производства Генпрокуратуры в деле против Центра противодействия коррупции.

Об этом стало известно во время судебного заседания 19 апреля, сообщается на сайте ЦПК.

Председательствующий судья Апелляционного суда Киева, когда объявлял перечень арестованного во время обысков дома у ГФСника имущества, сказал, что среди прочего детективы НАБУ изъяли служебный документ, а именно – выписку из уголовного производства за номером 42016000000000688.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что именно за таким номером в марте 2016 года Генеральная прокуратура незаконно возбудила и расследовала уголовное производство против ЦПК, подозревая центр в присвоении зарубежных грантов на реформу ГПУ.

В июне 2016 года генпрокурор Юрий Луценко закрыл данное уголовное производство из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

Со слов прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Романа Симкива, который присутствовал в суде, наличие дома у Насирова выписки из уголовного производства свидетельствует о том, что отстраненный председатель ГФС мог злоупотреблять своим служебным положением и получать от правоохранительных органов служебную информацию.

"выписка из единого Реестра досудебных расследований по определенному уголовному производству может иметь следователь или прокурор ГПУ, то есть должностное лицо того органа, который осуществляет досудебное расследование в деле. Такая выписка – закрытая информация", – объясняет юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин, который тоже присутствовал на судебном заседании.

"Выписка могла оказаться у Насирова только в одном случае – кто-то из следствия слил ему этот документ", - добавил он.

По данным ЦПК, одним из следователей по уголовному делу против Центра противодействия коррупции был (на то время) следователь по особо важным делам отдела по расследованию уголовных производств в сфере собственности Генеральной прокуратуры В. Машика. Согласно его электронной декларации, Машика до ГПУ работал следователем в Государственной фискальной службе. В марте 2016 года он обращался в суд с ходатайством о доступе к банковским и финансовым документам ЦПК.

Как сообщалось, весной 2016 года следователи ГПУ искали на счетах ЦПК деньги правительства США, которые выделялись на реформу уголовной юстиции и, по мнению Генпрокуратуры, должны поступать непосредственно на счета правоохранительного органа.

Позже США подтвердили, что не давали Центру противодействия коррупции $2 млн, которые ищет ГПУ. Дело было закрыто.

В среду, 29 апреля 2017 года, Апелляционный суд Киева частично отменил арест, наложенный на имущество Романа Насирова. Он постановил вернуть председателю ГФС документы, изъятые во время обыска у него дома, - это внутренний паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический паспорт и вышеупомянутая выписка из уголовного дела.

Украинская правда