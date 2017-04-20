От Петренко требуют нового главу Центра правовой помощи
19 общественных организаций призвали Минюст безотлагательно провести конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.
Об этом написано в их обращении к министру юстиции Павла Петренко.
"Поскольку директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Андрея Вишневского 19 апреля на заседании правительства назначили на должность заместителя министра юстиции Украины, на наш взгляд, взвешенным и логичным следующим шагом было бы продолжить соблюдение стандартов открытости и непредвзятости в отборе специалистов системы БПД (бесплатной правовой помощи – ред.) и провести открытый конкурс на должность директора Координационного центра", - говорится в заявлении.
Общественные активисты предложили со своей стороны посодействовать конкурсному отбору, направив в конкурсную комиссию своих представителей.
Свои подписи под обращением поставили представители следующих организаций:
Открытая общественная платформа поддержки развития украинской системы бесплатной правовой помощи;
Украинский Хельсинский Союз по правам человека;
Харьковская Правозащитная Группа;
Ассоциация Украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов;
ОО "Восток - SOS";
ОО "Крым - SOS";
ОО "Донбасс SOS";
ОО "Центр гражданских и политических свобод";
ОО "Сеть правового развития";
ОО Transparency International Украина;
ОО "Центр информации о правах человека";
ОО "Точка опоры";
ОО "Общественный холдинг "Группа Влияния";
ОО Центр "Социальное Действие";
ОО Центр.ЮА;
Украинский Фонд Правовой Помощи;
Центр политико-правовых реформ;
БФ "Право на защиту";
ОО "Центр демократии и верховенства права".
Как известно, Вишневский занимал пост директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Минюста с 6 июля 2012 года. В среду, 19 апреля 2017-го, Кабмин перевел его на должность заместителя министра юстиции.
Координационный центр по предоставлению правовой помощи создан в 2012 году указом президента для формирования в Украине эффективной системы бесплатной правовой помощи, обеспечения ее доступности и качества.
Украинская правда