От Петренко требуют нового главу Центра правовой помощи

19 общественных организаций призвали Минюст безотлагательно провести конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Об этом написано в их обращении к министру юстиции Павла Петренко.

"Поскольку директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Андрея Вишневского 19 апреля на заседании правительства назначили на должность заместителя министра юстиции Украины, на наш взгляд, взвешенным и логичным следующим шагом было бы продолжить соблюдение стандартов открытости и непредвзятости в отборе специалистов системы БПД (бесплатной правовой помощи – ред.) и провести открытый конкурс на должность директора Координационного центра", - говорится в заявлении.

Общественные активисты предложили со своей стороны посодействовать конкурсному отбору, направив в конкурсную комиссию своих представителей.

Свои подписи под обращением поставили представители следующих организаций:

Открытая общественная платформа поддержки развития украинской системы бесплатной правовой помощи;

Украинский Хельсинский Союз по правам человека;

Харьковская Правозащитная Группа;

Ассоциация Украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов;

ОО "Восток - SOS";

ОО "Крым - SOS";

ОО "Донбасс SOS";

ОО "Центр гражданских и политических свобод";

ОО "Сеть правового развития";

ОО Transparency International Украина;

ОО "Центр информации о правах человека";

ОО "Точка опоры";

ОО "Общественный холдинг "Группа Влияния";

ОО Центр "Социальное Действие";

ОО Центр.ЮА;

Украинский Фонд Правовой Помощи;

Центр политико-правовых реформ;

БФ "Право на защиту";

ОО "Центр демократии и верховенства права".

Как известно, Вишневский занимал пост директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Минюста с 6 июля 2012 года. В среду, 19 апреля 2017-го, Кабмин перевел его на должность заместителя министра юстиции.

Координационный центр по предоставлению правовой помощи создан в 2012 году указом президента для формирования в Украине эффективной системы бесплатной правовой помощи, обеспечения ее доступности и качества.

Украинская правда