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Розенко: Пенсионную реформу в Кабмине еще не видели, дискуссии непросты

Четверг, 20 апреля 2017, 14:57

Министерство социальной политики еще разрабатывает проект пенсионной реформы, ни один из членов Кабинета министров его пока не видел.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Пенсионная реформа разрабатывается Министерством социальной политики, идут непростые дискуссии и с экспертами, и с представителями гражданского общества, и с представителями Международного валютного фонда", – сказал он.

"Еще никто из членов Кабинета министров ни одного варианта пенсионной реформы еще не видел. Я не могу сейчас ответить ни на один конкретный вопрос, кроме двух вопросов, по которым мы имеем ясность", – заявил Розенко.

Он уточнил, что речь идет о намерении осовременить пенсии с 1 октября и отменить налогообложение пенсий.

Вице-премьер добавил, что выступает за широкое общественное обсуждение и консультации с фракциями коалиции по вопросу пенсионной реформы перед ее внесением в Верховную

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Темы: пенсииреформыпенсионная реформаРозенкоКабинет министров
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