Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейгин: передача задержанного в России украинца боевикам ОРДЛО - беззаконие

Пятница, 21 апреля 2017, 03:56

Адвокат Марк Фейгин назвал депортацию, а по сути передачу террористам на территорию ОРДЛО, задержанного накануне в Самаре за якобы подозрению в работе на украинскую разведку гражданина Украины "вопиющим беззаконием".

Об этом он написал в своем Твиттере.

Ранее российские СМИ сообщали о задержании в Самаре 13 апреля гражданина Украины.

По версии ФСБ, 27-летний украинец якобы входил в состав подразделения "спецрезерва" Главного управления разведки Минобороны Украины. РосСМИ утверждали, что во время допроса мужчина признался в совершении им "визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в "ДНР" и Ростовской области".

Российское агентство ТАСС сообщило, что задержанного уже передали в руки боевикам террористической организации "ДНР".

Темы: ДНРРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
ДНР
Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: