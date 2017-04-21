Данилюк назвал даты земельной и пенсионной реформ

В последующие месяц-два в Украине заработают земельнаяый и пенсионная реформы.

Такими прогнозами поделился министр финансов Украины Александр Данилюк в эксклюзивном интервью "Голосу Америки".

Украинское правительство надеется на рост украинской экономики до конца года на 2%, - заявил министр финансов Александр Данилюк, выступая перед американской аудиторией в Институте Гадсона. И самым сильным толчком для этого будет начало проведения земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время. Через один-два месяца, - прогнозирует министр.

"У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформе. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и одним пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать", - заявил Данилюк.

Он также сообщил, что пенсионная реформа "практически согласована с экспертами МВФ", одновременно несколько вопросов остается открытыми по земельной реформе.

"МВФ очень хорошо понимает суть пенсионной системы в Украине. Все проблемы, которые накопились годами. И то, что поможет нам выйти из этой ситуации, и они готовы нас поддерживать в реализации этой реформы", - говорит Данилюк.

Как известно, проведение пенсионной и земельной реформ - среди требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша кредита.