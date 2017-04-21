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Адвокат Мартыненко назвал меру пресечения неадекватной, в суде - перерыв

Пятница, 21 апреля 2017, 19:26

В заседании Соломенского райсуда Киева по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко объявили перерыв по требованию защиты подозреваемого, суд удалился в совещательную комнату.

Согласно телетрансляции заседания, суд под председательством Александра Бобровника начался с опозданием - около 19:00, и адвокаты политика сразу подали ходатайство об отстранении судьи.

Ранее адвокат Мартыненко Петр Бойко в интервью журналистам заявил, что арест или залог в 300 млн грн, которые в отношении экс-нардепа просит применить НАБУ, являются абсолютно неадекватной мерой пресечения.

"300 млн - это очень большая сумма. И это прекрасно понимает НАБУ и те, кто инкриминирует такое тяжелое обвинение", - подчеркнул он.

Бойко также отметил, что у адвокатов вызвало удивление, что Мартыненко в четверг инкриминировали не тот эпизод, вокруг которого был резонанс, а якобы "неправомерную выгоду в 17 млн долларов".

Как известно, экс-нардепа Николая Мартыненко задержали по подозрению в растрате денег госпредприятия "ВостГОК".

САП будет просить суд взять экс-нардепа Николая Мартыненко под стражу на 60 дней с альтернативой залогав 300 миллионов гривен.

Досудебное расследование установило, что в период с 2013 года по 2016 год преступная организация в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группы лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершила растрату средств ГП "ВостГОК".

Растрата произошла вследствие неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредник STEUERMANN.

"Государственное предприятие, которое не имело права объявлять конкурс на приобретение урана, его провело. Выиграла австрийская фирма, которая этот уран не добывала. Деньги были перечислены из ГП в Австрию фирме, бенефициарами которой являются наши подозреваемые", – объяснял руководитель САП.

Сумма убытков причиненных государству оценивается в 17,28 млн долл. США.

За совершение преступлений, инкриминируемых Мартыненко, ему грозит наказание в виде заключения на срок от 8 до 12 лет.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому в деле нанесения ущерба ГП "ВостГОК".

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Украинская правда

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Темы: Мартыненкосуд
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