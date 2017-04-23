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Порошенко отреагировал на подрыв патруля ОБСЕ

Воскресенье, 23 апреля 2017, 15:32

Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.

Об этом 23 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - заявил президент.

Порошенко добавил, что данное преступление "должно быть расследовано, а виновные - обязательно наказаны".

"Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя СММ ОБСЕ и желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил президент.

Как известно, в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий согласно мандата. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕПорошенко
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