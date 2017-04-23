Порошенко відреагував на підрив патруля ОБСЄ

Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ.

Про це 23 квітня заявив президент України Петро Порошенко.

"Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ. Її безпека і свобода дій мають бути гарантовані", - заявив президент.

Порошенко додав, що даний злочин "має бути розслідуваний, а винні обов'язково покарані".

"Доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ. Дав відповідні розпорядження: українські медики у разі необхідності готові надати потрібну допомогу. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого представника СММ ОБСЄ і бажаю швидшого одужання пораненим", - зазначив президент.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.