В аннексированном Крыму выпал снег

В воскресенье, 23 апреля, в Симферополе в аннексированном Россией Крыму выпал снег.

И это уже второй раз за последние пять дней, пишет Лига.net.

На видео Алекса Ткачова видно, как тюльпаны засыпало снегом, который не характерен для юга в конце апреля.

"Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, 1 мая обычно открывается купальный сезон", – отмечается на видео.

Перед тем расцвели плодовые деревья и ягодные кусты – теперь они под снегом, как и цветы.

Не вымерзнут ли завязи, теперь неизвестно.

Под снегом зеленеет трава.

19 апреля снегом замело Симферопольский район и южный берег полуострова.

Как известно, на прошлой неделе непривычные для апреля снегопады накрыли Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Одесскую области.