Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В аннексированном Крыму выпал снег

Понедельник, 24 апреля 2017, 09:48

В воскресенье, 23 апреля, в Симферополе в аннексированном Россией Крыму выпал снег.

И это уже второй раз за последние пять дней, пишет Лига.net.

На видео Алекса Ткачова видно, как тюльпаны засыпало снегом, который не характерен для юга в конце апреля.

"Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, 1 мая обычно открывается купальный сезон", – отмечается на видео. 

Перед тем расцвели плодовые деревья и ягодные кусты – теперь они под снегом, как и цветы.

Не вымерзнут ли завязи, теперь неизвестно.

Под снегом зеленеет трава.

19 апреля снегом замело Симферопольский район и южный берег полуострова.

Как известно, на прошлой неделе непривычные для апреля снегопады накрыли Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Одесскую области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: