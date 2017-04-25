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Миссия ОБСЕ возобновила работу патрулей на Донбассе

Вторник, 25 апреля 2017, 14:59

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновила работу патрулей на Донбассе с обеих сторон линии разграничения, прерванную после подрыва автомобиля с наблюдателями.

Об этом сообщает 25 апреля пресс-служба миссии.

"Мы продолжаем принимать меры по обеспечению безопасности наших экспертов на месте. Патрулирование проводится с некоторыми ограничениями в связи с текущей оценкой событий, которые имели место в воскресенье утром", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что СММ остается преданной миссии выполнения своего мандата и содействию обеспечения мира для народа Украины в том числе путем мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью.

В ОБСЕ отметили, что для выполнения этой задачи миссии нужен безопасный, надежный и безусловный доступ к территориям.

Как сообщалось, СММ ОБСЕ приостановила работу патрулей после гибели своего сотрудника.

23 апреля в районе населенного пункта Пришиб на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший - медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

По данному факту управления Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели человека".

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
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