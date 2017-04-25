САП: Ляшко нецензурно обзывал детективов и следователей на допросе

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время допроса во вторник вел себя вызывающе и пренебрежительно в отношении детективов и прокуроров, обзывая их нецензурными словами.

Об этом говорится в заявлении САП по результатам следственных действий, проведенных с нардепом.

В ведомстве напомнили, что вызвали Ляшко для того, чтобы собрать доказательную базу относительно вероятного факта его незаконного обогащения.

"Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционные органы шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказе их неприкасаемых личностей", - отмечается в сообщении САП.

"Указанный народный избранник накануне допроса устроил у себя на странице в Фейсбуке целую драму, которая дает основания задуматься - а к чему такая пиар-активность? Ведь, если нечего скрывать - то зачем заранее искать надуманные оправдания?" - добавили в ведомстве.

В САП отметили, что вызов на допрос Ляшко обнаружил "еще одно вовсе не партийное распределение в украинском политикуме": между успешными в спорте, бизнесе, искусстве украинцами, которые добились результатов своей работой и "профессиональными политиками", которые являются депутатами четырех и более созывов с довольно скромной заработной платой.

"Однако, именно эти "профессиональные политики" иногда демонстрируют чрезмерно роскошную жизнь на широкую ногу - элитная недвижимость в престижных местах, дорогие машины и отдых в экзотических странах, недоступных их избирателям", - говорится в заявлении.

Согласно информации, по результатам обработки материалов СМИ, Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в ЕРДР по факту получения Ляшко в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины.

"Собственно с целью установления или опровержения факта незаконности получения указанного имущества антикоррупционными органами и начато производство, поскольку предварительно полученная информация является достаточной для внесения сведений в ЕРДР", - сообщили в САП.

Таким образом, согласно заявлению ведомства, вопрос о доказанности вины или невиновности лица и является функцией органов предварительного расследования и прокуроров САП, утверждение депутата Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенность вины являются безосновательными и преждевременными.

"Стоит также отметить, что во время допроса сегодня Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами. Детали указанного допроса будут обнародованы после завершения предварительного расследования", - пообещали в САП.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и крутые авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.

Как известно, допрос Ляшко во вторник длился около 4 часов.

Украинская правда